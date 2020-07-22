Белорусская оппозиция готова бороться с президентом Александром Лукашенко и после того, как он, вероятно, выиграет выборы 9 августа. Об этом заявила Мария Колесникова, представитель объединённого оппозиционного штаба. Ранее о планах вести борьбу с режимом в парламенте говорили и со стороны задержанного экс-банкира Виктора Бабарико. Однако власть демонстрирует всё большую жёсткость в подавлении инакомыслия. Ситуацию для оппонентов президента осложняет и то, что рассчитывать на Запад сейчас не приходится — Лукашенко умело разыграл «антироссийскую карту», из-за чего США и Евросоюз уже не могут, как ранее, прибегать к санкциям против Минска.

Объединённый штаб оппозиции в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской был сформирован после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики отказала в регистрации бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико. Аналитики считали его основным конкурентом Лукашенко, и неудивительно, что власть, немного поиграв в демократию, всё-таки сняла его с выборов.

Ещё до решения ЦИК в штабе Бабарико озвучили идею создания политической партии для борьбы в парламентском поле после 9 августа — в новом, шестом лукашенковском сроке не сомневается никто. Однако с учётом особенностей белорусского правящего режима перспектива успешного сопротивления Лукашенко в правовом поле выглядит туманной. Хотя нынешняя президентская кампания и могла стать самой яркой в политике независимой РБ, власти в итоге решили действовать по привычному сценарию. Как ранее отмечал в разговоре с NEWS.ru белорусский политолог Артём Агафонов, руководство республики, вопреки ожиданиям, даже не стало утруждать себя созданием иллюзии свободных выборов, зачистив перед голосованием всё политическое поле.

С Запада уже звучат предупреждения в адрес Лукашенко относительно необходимости соблюдать прозрачность электоральных процедур. Проблема в том, что Минск и ранее игнорировал такие призывы. Сейчас же белорусский президент освоил новый приём, который, с одной стороны, развязывает ему руки, а с другой — ограничивает западные страны в возможных ответных действиях. Лукашенко активно разыгрывает карту «руки Кремля», подчеркнул в беседе с NEWS.ru белорусский политолог Павел Усов.

США и Евросоюз в отношении Белоруссии опираются на украинскую ситуацию. Новый очаг напряжённости им не нужен. Минск в то же время активно демонстрирует, что Москва якобы пытается повлиять на внутрибелорусскую ситуацию. Этим частично оправдывается и задержание Бабарико, и дальнейшее давление на оппозицию. Западу на это нечем ответить, потому что в данном случае критика в адрес Лукашенко будет играть на руку России. Павел Усов белорусский политолог белорусский политолог

По мнению эксперта, планы оппозиции по внутрипарламентской борьбе уже сейчас обречены на провал. Власть дала понять, что шестой срок Лукашенко не окажется под угрозой, а всем людям, которые сейчас активно заявляют о себе как политики, после выборов 9 августа, вероятнее всего, придётся покинуть страну.

Виктор Толочко/РИА Новости

Перед Россией в этом контексте вновь встают прежние вызовы, связанные с интеграцией в рамках договора о Союзном государстве. Белорусская избирательная кампания высветила тот факт, что Лукашенко готов умело лавировать между Москвой и условными Брюсселем и Вашингтоном ради удержания личной власти. Союзнические обязательства перед РФ на этом фоне — вопрос второстепенный.

В начале недели стало известно, что президент Белоруссии уже утвердил кандидатуру нового посла республики в США. Им стал Олег Кравченко, один из наиболее компетентных на американском направлении белорусских дипломатов. Вашингтон также рассматривает назначение главой дипмиссии в Минске квалифицированного специалиста по постсоветскому пространству Джули Фишер.

У Кремля, разумеется, всё ещё остаются рычаги для удержания Белоруссии в своей орбите. Лукашенко в своих запросах не лукавит: ему нужны послабления от России по ценам на поставки нефти и газа. Москва, в свою очередь, всё чаще даёт понять, что идти на крайние меры для сохранения влияния на Минск не готова — слишком часто в последние годы Белоруссия прибегает к откровенному шантажу, форсируя тезис о «единственном союзнике».