Лукашенко призвал умных людей в Киеве к переговорам «о земле и о мире» Лукашенко: Украине следует начать с Россией мирные переговоры «о земле и мире»

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Александр Лукашенко

На Украине нужно немедленно остановить боевые действия и провести переговоры «о земле и о мире», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе поездки в Минскую область. По его словам, которые передает БелТА, умных людей немало в Украине, поэтому надо договариваться, причем без предварительных условий и в режиме прекращения огня.

С 00:00 часов — стоп, никакие войска не двигаются, никто не стреляет, резервы никто не подбрасывает, коммуникации не восстанавливают. Остановились и ведем переговоры. О земле и о мире, — заявил Лукашенко.

Он указал, что на необходимость скорейшего начала переговоров намекают США словами о «небеспредельной» помощи Киеву. Президент Белоруссии опасается, что для Киева может наступить ситуация, при которой Украина не сможет воспользоваться поставляемым ей вооружением из-за отсутствия военных.

Из Украины бегут люди, воевать никто не хочет. У них будет оружие, но не будет людей, — сказал он.

Ранее журналисты The Washington Post писали, что Украина и Россия могут вести тайные переговоры на фоне боевых действий. Авторы статьи отметили, что страны договариваются об обмене военнопленными и телами погибших солдат, обсуждают пропуск судов из украинских черноморских портов. При этом контакты ведутся через посредников и по телефону.

До этого экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что американцы очень не хотели компромисса между Киевом и Москвой. Вашингтон, по его мнению, считает, что может таким образом сдерживать и контролировать Кремль. Он добавил, что власти Украины не согласились на мир во время переговоров с РФ, поскольку им этого не позволил сделать Вашингтон.