Лукашенко приехал отдыхать в Сочи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится с частным визитом в Сочи, сообщает РИА Новости. Как известно, белорусский лидер проведёт в этом городе свой отпуск.

Он прилетел отдохнуть в дом отдыха, который он использует как свою резиденцию, — передаёт источник.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным цены на газ для республики в ходе переговоров в Сочи. По его словам, в Москве пообещали подумать о стоимости голубого топлива.

Переговоры между лидерами России и Белоруссии прошли в Сочи 28 мая. Они продлились более пяти часов. В первый день президенты провели переговоры, которые длились в течение пяти часов. Среди прочего главы государств побеседовали о развитии двусторонних связей, а также о партнёрстве в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Во второй день главы государств продолжили общаться в неформальной обстановке. Также на встрече было согласовано перечисление Минску второго транша государственного кредита на сумму $500 млн.