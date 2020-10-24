Лукашенко поздравил ООН с 75-летием

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Организации Объединённых наций исполнилось 75 лет. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с поздравлением к ООН и к её генеральному секретарю Антониу Гуттеришу.

Лукашенко пообещал, что Минск продолжит работу над расширением созидательной и объединительной роли ООН. По словам белорусского лидера, он ощущает ответственность за то, чтобы сохранять память о трагедии ХХ века — о Второй мировой войне.

Человечество сумело построить универсальную международную организацию в целях обеспечения условий для сотрудничества на пользу мира, защиты прав человека и повышения уровня жизни, — приводит его слова Sputnik Беларусь.

Стоит отметить, что накануне в МИД Белоруссии прошла церемония гашения марки к 75-летию ООН. Марка была выпущена в обращение при содействии почтовой администрации организации.

Как писал NEWS.ru, ранее бывший президент СССР Михаил Горбачёв приветствовал решение о присуждении Нобелевской премии мира Всемирной продовольственной программе ООН. Он призвал организацию не ослаблять внимания к проблеме голода в мире.