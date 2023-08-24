Лукашенко поздравил «братский украинский народ» с Днем независимости

Фото: z03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил «братский украинский народ» с Днем независимости, сообщение опубликовано на его сайте. Он выразил мнение, что оба независимых государства должны использовать ценность географического соседства для прекращения боевых действий. Белорусский лидер выразил надежду, что в скором времени военный конфликт будет остановлен.

Получив независимость более трех десятилетий тому назад, обе страны выбрали самостоятельные пути своего развития, строительства будущего, ради которого мы должны создать безопасные возможности для достойного сосуществования всего региона. Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше. Верю в то, что нам это по силам, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия и Украина долгое время жили в мире и согласии, боролись с фашизмом и отстраивали общее государство после Великой Отечественной войны. По его словам, граждан двух стран по-прежнему объединяют трудолюбие и усердие, а также уважительное отношение к старшим, традициям и культуре.

Ранее Лукашенко призвал украинские власти делать шаги для восстановления мира. Также глава государства посоветовал украинцам «банально прекратить войну». Кроме этого, он отметил, что на Украине все покупается и продается, а порядок надо наводить за счет «нормальных принципов справедливости». По мнению президента Белоруссии, нужно менять ситуацию с олигархами, восстанавливать экономику и создавать армию, которая будет защищать не олигархов, а народ.