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29 июля 2025 в 10:32

Лидер Союза ветеранов Афганистана объяснил дружбу России с «Талибаном»

Лидер Союза ветеранов Афганистана Клинцевич: РФ вынужденно дружит с «Талибаном»

Франц Клинцевич Франц Клинцевич Фото: council.gov.ru/Global Look Press

Дружба России и «Талибана» является вынужденной из-за американского влияния в Средней Азии, заявил NEWS.ru лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, комментируя сообщения о гимне страны с упоминанием «черепов русских». По его словам, само движение также было создано США, однако вышло из-под контроля Вашингтона и занялось внутриполитической работой.

Слова [о смерти русских] есть, писались они давно. «Талибан» создавали американские спецслужбы, талибы не оправдали надежды США, они занялись внутриполитической работой. Выстраивание отношений с талибами — вынужденная мера в силу ряда обстоятельств, в том числе в контексте наших взаимоотношений с республиками Средней Азии, которыми манипулировали американцы. Все события последних 10 лет были связаны только с одним — укреплением позиций США в регионе, созданием деструктивных процессов и сложностей для России в целях нанести стратегическое поражение, — сказал Клинцевич.

Он уточнил, что для США основная проблема «Талибана» заключается в нежелании распространять свою идеологию на соседние страны и заниматься терроризмом. По его словам, американцы надеются дестабилизировать Россию через беженцев из Средней Азии.

Удивительно, что кто-то проанализировал гимн. Связано это, наверное, с государственным позиционированием, когда атрибутику — флаг, гимн — начали часто использовать. Обратили на это внимание. Я, честно говоря, не слушал, не задумывался, но если это дошло до Госдумы, значит, кто-то проанализировал. Гимн есть, слова не выкинуть, они будут так петь, — добавил Клинцевич.

Ранее посольство Афганистана в России опровергло заявления депутата Госдумы Алексея Чепы о том, что песня с упоминанием «черепов русских» является гимном страны. В дипмиссии подчеркнули, что текущие власти не утверждали официального гимна.

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