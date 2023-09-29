Лидер оппозиции Канады объяснил, почему Трюдо считают клоуном Лидер оппозиции Канады Пуальевр: Трюдо считают клоуном из-за скандала с нацистом

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В мировом сообществе премьер-министра Канады Джастина Трюдо считают клоуном из-за скандала, связанного с чествованием нациста из дивизии СС «Галичина» Ярослав Хунка, заявил лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр, выступая в парламенте страны. Он подчеркнул, что Трюдо понадобилось пять дней, чтобы принести извинения. По словам Пуальевра, для премьер-министра важнее собственная репутация, чем защита национальных интересов Канады.

На мировой арене премьер-министра считают клоуном. Независимо от того, обвиняете ли вы его или либерального спикера Палаты общин Энтони Рота, который ушел в отставку 26 сентября из-за скандала в том, что он приветствовал нациста в Палате общин, мы все согласны с тем, что ему потребовалось пять дней для того, чтобы принести извинения, — заявил оппозиционер.

Ранее Трюдо под давлением оппозиции признал, что направил через дипломатические каналы извинения президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с чествованием украинского нациста Ярослава Хунки. При этом он отказался признать персональную вину за инцидент.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Трюдо не сказал, продолжит ли Оттава оказывать финансовую помощь стране, которая возвела нацистских коллаборационистов в ранг героев. По ее словам, в схожей ситуации прежде оказался Израиль, который так и не извинился.