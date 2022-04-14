Ле Пен отказалась называть ситуацию на Украине геноцидом

Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отказалась называть спецоперацию РФ на Украине геноцидом, передаёт РИА Новости со ссылкой на телеканал France 2. Она подчеркнула, что само понятие «геноцид» имеет чёткое юридическое определение.

Геноцид — юридически чрезвычайно чёткое определение, которое не соответствует известным в настоящее время фактам, — сказала Ле Пен.

Накануне действующий президент Франции Эммануэль Макрон также отказался называть геноцидом действия РФ на Украине. При этом он подчеркнул, что украинцы и русские являются братскими народами.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что заявление президента США Джо Байдена о «геноциде» на Украине неспособно повредить перспективам мирных переговоров и не влияет на позицию Вашингтона по урегулированию кризиса. По её словам, американская администрация всегда будет поддерживать украинские власти в переговорных усилиях.

Ранее президент США Джо Байден в ходе встречи с журналистами сообщил, что происходящее на Украине кажется ему геноцидом. При этом он оговорился, что оценку происходящему должны давать юристы.