Белый дом сообщил, что слова Байдена по Украине являются его личным мнением

Заявление президента США Джо Байдена о «геноциде» на Украине не способно повредить перспективам мирных переговоров и не влияет на позицию Вашингтона по урегулированию кризиса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, американская администрация всегда будет поддерживать украинские власти в переговорных усилиях.

Во вторник, 12 апреля, президент США Джо Байден в ходе встречи с журналистами сообщил, что происходящее на Украине кажется ему геноцидом. При этом он отметил, что оценку происходящему должны давать юристы.

Маловероятно, что президент Путин примет решение не участвовать в мирных переговорах из-за слов, прозвучавших из уст президента США. Он примет решение участвовать в них, если это будет в его интересах, — сказала Псаки.

Она добавила, что США всегда будут поддерживать Украину в переговорных усилиях.

Также Псаки уточнила, что мировому сообществу могут потребоваться годы для юридического заключения о соответствии событий на Украине понятию геноцида.

В свою очередь, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила. что США с высокой долей вероятности в результате признают спецоперацию России на Украине геноцидом. Она подчеркнула, что «то, что происходит на земле, — это не случайность».

В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть геноцидом действия России на Украине. Он отдельно отметил, что украинцы и русские являются братскими народами.