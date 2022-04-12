Байден назвал происходящее на Украине геноцидом

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины завершится к празднику Победы 9 мая. Он добавил, что президент России Владимир Путин хочет приурочить итог специальной операции к празднику Победы над германским фашизмом в Великой Отечественной войне. Об этом он рассказал в интервью изданию Le Point.

Он также выразил уверенность в том, что российский лидер намерен довести операцию до конца. Президент Путин в свою очередь заявил, что происходящие события на Украине — трагедия. Он добавил, что...