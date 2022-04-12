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Мир

Байден назвал происходящее на Украине геноцидом

02:59, 13 апреля 2022
Байден назвал происходящее на Украине геноцидом Джо Байден Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press
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Президент США Джо Байден в ходе встречи с журналистами сообщил, что происходящее на Украине кажется ему геноцидом. При этом он оговорился, что оценку происходящему должны давать юристы. Слова американского лидера транслировал телеканал CNN.

Да, я назвал это геноцидом, поскольку становится всё яснее, что Путин просто-напросто пытается уничтожить даже саму идею того, чтобы иметь возможность быть украинцем, — сказал Байден.

Также он подчеркнул необходимость «дать возможность юристам решать на международном уровне, соответствует ли это данному термину».

Но мне определённым образом кажется именно так, — резюмировал Байден.

В середине февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что происходящее в Донбассе напоминает ему геноцид. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем после сравнения ситуации на юго-востоке Украины с Югославией 90-х годов. Шольц на вопрос о вводе войск НАТО в Югославию ответил, что это было сделано под угрозой геноцида. Тогда Путин заявил, что, по «нашим оценкам», ситуация в Донбассе тоже попадает под это определение.

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