Макрон назвал русский и украинский народы братскими

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть геноцидом действия России на Украине. Он отдельно отметил в эфире France 2, что украинцы и русские являются братскими народами.

Я буду осторожен с терминами. Украинский народ и русский народ — братские народы. Я не уверен, что нагнетание слов служит делу, — сказал президент.

Глава Белого дома Джо Байден ранее заявил, что происходящее на Украине кажется ему геноцидом. Также он подчеркнул, что нужно «дать возможность юристам решать на международном уровне, соответствует ли это данному термину».

В середине февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, что считает события в Донбассе геноцидом.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что кризисная ситуация на Украине возникла из-за геноцида русскоязычного населения в Донбассе, а не из-за территориальных вопросов. Он отметил, что Россия встала на защиту российских граждан и соотечественников.