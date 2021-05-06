Ле Пен обвинила Макрона в полном отсутствии безопасности во Франции

https://static.news.ru/photo/bc7ba3c2-ae7a-11eb-86a1-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/MarineLePen

Власть во Франции достигла невиданного уровня распада и никто не может чувствовать себя в безопасности, заявила глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

С Эммануэлем Макроном <...> сегодня во Франции больше нет ни одного места, где мы были бы в безопасности. Больше нет места, где можно было бы спрятаться от правонарушителей и преступников, — сказала Ле Пен в эфире телеканала BFM TV.

При этом она отметила, что не считает такое плачевное положение дел неизбежным.

«У всех нас есть ощущение, что власть достигла невиданного уровня распада, когда убийство полицейского больше не пугает преступников, когда у них больше нет благоговейного страха перед правосудием», — заявила политик.

Напомним, что в среду, 5 мая, преступники обстреляли полицейских, проводивших антинаркотическую операцию в центре Авиньона, один из стражей порядка погиб.

Ранее сообщалось, что отставные французские генералы и офицеры различных рангов обратились к президенту страны Эммануэлю Макрону с открытым письмом, в котором призвали его спасти государство от развала.

Они убеждены, что Франции угрожает «смертельная опасность» из-за растущего числа фанатичных сторонников исламистских идей. Эти люди захватывают целые районы, создают анклавы, устанавливают в них свои порядки, которые противоречат конституции страны, по мнению военных. Они предупредили Макрона, что не будут стоять в стороне от происходящего, а также заверили главу государства, что обладают серьёзной поддержкой в силовом блоке. Военные также поставили президенту в вину то, что он сделал их «козлами отпущения» в ходе митингов «жёлтых жилетов».