Французские генералы пригрозили Макрону развалом страны

https://static.news.ru/photo/f4181530-a75f-11eb-9275-96000091f725_660.jpg Фото: EmmanuelMacron/facebook.com

Отставные французские генералы и офицеры различных рангов обратились к президенту страны Эммануэлю Макрону с открытым письмом, в котором призвали его спасти государство от развала. Текст письма опубликовал журнал Valeurs actuelles.

Помните, что, как и мы, подавляющее большинство наших сограждан потрясены вашей нерешительностью и преступным молчанием, — пишут военные.

Они убеждены, что Франции угрожает «смертельная опасность» из-за растущего числа фанатичных сторонников исламистских идей. Эти люди захватывают целые районы, создают анклавы, устанавливают в них свои порядки, которые противоречат конституции страны.

Кто бы мог предположить десять лет назад, что однажды обезглавят школьного учителя, выходящего после работы? — задаются вопросом авторы письма, вспоминая об убийстве исламистами французского учителя.

Военнослужащие предупредили Макрона, что не будут стоять в стороне от происходящего, а также заверили главу государства, что обладают серьёзной поддержкой в силовом блоке. Они также поставили президенту в вину то, что он сделал их «козлами отпущения» в ходе митингов «жёлтых жилетов».

В заключение авторы призвали власти к решительным действиям, а также заявили о готовности служить «любому, кто встанет на защиту интересов французского народа», намекнув таким образом, что Макрон таковым не является. Под письмом подписались 20 генералов в отставке и более тысячи офицеров.

Ранее стало известно о задержании во Франции семи человек по подозрению в причастности к терроризму. Задержания произошли в следующих департаментах: Пюи-де-Дом и Нижний Рейн. Исходя из имеющихся сведений, шесть человек из семи задержанных — представители общины выходцев из Чечни. Ещё один предполагаемый террорист является уроженцем Грузии.