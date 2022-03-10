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Лавров рассказал о тайных американских биолабораториях на Украине

13:36, 10 марта 2022
Лавров рассказал о тайных американских биолабораториях на Украине Турция. Анталья. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (слева направо) во время встречи в рамках турецко-российско-украинских переговоров Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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Россия возмущена деятельностью США на Украине по экспериментам над патогенами, которые могут использоваться для создания химического оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Конечно, совершенно возмутительные факты того, чем Пентагон занимается в созданных на его деньги, на деньги США, биологических лабораториях, используя украинскую территорию для того, чтобы экспериментировать патогенами, которые впоследствии могут использоваться для создания биологического оружия, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, подобные случаи возникают и в других государствах постсоветского пространства, где создаются военно-биологические лаборатории прямо по периметру Российской Федерации.

Оппозиционный депутат Верховной рады Илья Кива считает, что около 4,5 тысячи украинских военнослужащих прошли в качестве подопытного материала через военно-биологические лаборатории США на Украине. По его словам, страна «давно превращена в колонию». 

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в биолабораториях, созданных и финансируемых Соединёнными Штатами на Украине, проводились опыты с коронавирусом летучих мышей. Он подчеркнул, что целью этих и других исследований было создание механизма скрытого распространения смертоносных заболеваний.

В свою очередь пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс сообщил, что США не располагают химическими или биологическими лабораториями на Украине. Обвинения, которые звучат со стороны России, он назвал попыткой Москвы обосновать спецоперацию.

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