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Кива заявил об экспериментах в лабораториях США над украинскими военными

Депутат Рады Кива: около 4,5 тысячи военных на Украине прошли через биолаборатории США
11:59, 10 марта 2022
Кива заявил об экспериментах в лабораториях США над украинскими военными Илья Кива Фото: kiva_ilya/instagram.com
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Оппозиционный депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что около 4,5 тысячи украинских военнослужащих прошли в качестве подопытного материала через военно-биологические лаборатории США на Украине. По его словам, страна «давно превращена в колонию», передаёт РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал депутата.

Когда вам будут говорить об Украине как о суверенном государстве, помните, что Украина давно превращена в колонию, а население систематически уничтожалось. И воюют сегодня украинцы исключительно за американские интересы, — написал Кива.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в биолабораториях, созданных и финансируемых Соединёнными Штатами на Украине, проводились опыты с коронавирусом летучих мышей. Он подчеркнул, что целью этих и других исследований было создание механизма скрытого распространения смертоносных заболеваний.

В свою очередь пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что США не располагают химическими или биологическими лабораториями на Украине. Обвинения, которые звучат со стороны России, он назвал попыткой Москвы обосновать спецоперацию.

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