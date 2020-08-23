Лавров рассказал о попытках Запада «оторвать» страны бывшего СССР от России

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Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Евросоюз и США пытаются «оторвать» страны бывшего СССР от России. Это делается с помощью программы «Восточное партнёрство», проводимых американцами мероприятий, а также с помощью продвижения якобы имперских намерений России, уверен он.

Нас обвиняют чуть ли не в попытке воссоздать Советский Союз, хотя всего навсего мы хотим использовать те исторические преимущества, которые сохранились на нашем пространстве, учитывая общую экономическую систему, колоссальные пересекающиеся хозяйственные связи, вообще географическое положение стран и огромное количество культурных, семейных, цивилизационных, исторических связей, — подчеркнул министр, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Глава МИД РФ также добавил, что «устраиваются искусственные препоны для того, чтобы Евразийский экономический союз обретал международную правосубъектность», передаёт ТАСС.

В частности, попытки наблюдаются воспрепятствовать сотрудничеству между ЕврАзЭс и ООН и многое другое, — добавил Лавров.

«Восточное партнёрство» — это программа Евросоюза, направленная на развитие регионального сотрудничества с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Из шести государств-членов этого объединения три — Украина, Грузия и Молдавия — объявили вступление в ЕС целью своей внешней политики. Они подписали соглашение об ассоциации с ЕС, что даёт более глубокую интеграцию, включая безвизовый режим для граждан.

Ранее шеф дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заверил, что Брюссель не намеревается превращать Белоруссию «во вторую Украину». По мнению верховного представителя ЕС по иностранным делам, недовольство ситуацией внутри страны в этих бывших советских республиках основывается на разном. Так, в 2014 году люди требовали интеграции в Евросоюз, у белорусов же иные мотивы, писал NEWS.ru.