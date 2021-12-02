Лавров попросил журналистов не кричать на него

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном в шутливой форме обратился к присутствовавшим на мероприятии журналистам. Министр попросил представителей СМИ не кричать на них. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров и Блинкен выступили со вступительным словом, после этого российские и американские журналисты стали выкрикивать свои вопросы. В частности, один из них касался готовности Вашингтона предоставить Москве правовые гарантии безопасности.

Не кричите на нас! — со смехом сказал Лавров.

Также глава МИД РФ провёл встречу с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Журналисты фотографировали их и не спешили покидать переговорную комнату. Лавров был вынужден их поторопить.

Мы не собираемся танцевать! Выходите! — в шутку сказал он.

Переговоры Лаврова и Блинкена в закрытом для прессы формате продлились 40 минут. Они обсудили вопросы двусторонних отношений, а также озвучили позицию по ситуации на Украине.

Ранее Лавров заявил, что в Европу возвращается кошмарный сценарий военного противостояния. Он подчеркнул, что в НАТО отказываются от конструктивного рассмотрения предложения от российской стороны.

В свою очередь Блинкен сказал, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией. Он напомнил о ряде обязательств, которые обе стороны взяли на себя по Минским соглашениям. Американский госсекретарь добавил, что США обеспокоены признаками того, что РФ «готовит агрессию в отношении Украины». Он призвал российские войска вернуться на «мирные позиции». По мнению Блинкена, Россия также постоянно мешает работе ОБСЕ.