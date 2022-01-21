Лавров назвал сроки письменного ответа США по гарантиям безопасности

Американская сторона пообещала на следующей неделе предоставить письменный ответ РФ на предложения по гарантиям безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Женеве. Он подчеркнул, что данная встреча была промежуточной. Министр назвал консультации «полезными и откровенными».

Россия в ходе встречи в Женеве услышала предварительную устную реакцию на свои предложения по гарантиям безопасности. Сегодняшняя встреча поможет США подготовить ответы на предложения по гарантиям безопасности, — сказал Лавров.

Министр добавил, что после получения письменных ответов на предложения России планируется новый контакт с США на уровне глав дипведомств. Дипломат также отметил, что российский лидер Владимир Путин всегда готов к переговорам с Байденом, однако такие встречи должны быть хорошо подготовлены.

Встреча Лаврова и Блинкена в Женеве продлилась полтора часа. Дипломаты сказали несколько вступительных слов, после чего переговоры продолжились в закрытом для прессы формате.

Основной темой консультаций стали росcийские предложения по гарантиям безопасности. Ранее Блинкен заявил, что не везёт на встречу письменный ответ США на росcийские документы. По его словам, сторонам нужно обсудить текущую ситуацию и посмотреть, остаются ли у них возможноcти для диалога.

Ранее Лавров, говоря о возможности присоединения США к «нормандской четвёрке», отметил, что Франция и Германия хотели бы сохранить «нормандский формат» в нынешнем виде. При этом он подчеркнул, что Москва не выступает против подключения Вашингтона к урегулированию ситуации на Украине, если у этого процесса будет положительная «добавочная стоимость».

17 декабря 2021 года МИД России опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.