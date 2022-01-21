Лавров назвал «давлением» готовность НАТО принять Финляндию и Швецию

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в альянс Финляндию и Швецию является внешним давлением на их политику, отметил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году. Он также подчеркнул, что Россию с этими странами связывают дружественные отношения.

Рассматриваем высказывания Генерального секретаря НАТО насчёт готовности приёма в альянс Финляндии и Швеции как бесцеремонную попытку оказания внешнего давления на политику этих стран, — отметили в МИД.

По его словам, требования Москвы к НАТО по выводу иностранных сил, техники и вооружений качаются также Болгарии и Румынии.

Ранее Лавров заявил, что Франция и Германия хотели бы сохранить «нормандский формат» в нынешнем виде. При этом он подчеркнул, что Москва не против подключения Вашингтона к урегулированию ситуации на Украине, если у этого будет положительная «добавочная стоимость»