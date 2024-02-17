Кулеба указал Западу, о чем ему надо думать Кулеба: Западу надо представить приближающихся солдат РФ и выделить Киеву деньги

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности предложил западным политикам представлять приближающихся к ним российских солдат. Так они смогут быстрее найти деньги на поддержку Киева, считает дипломат.

Каждый раз, когда украинским солдатам приходится отступать из украинских городов, думайте об этом <...> в том контексте, что российские солдаты еще на несколько километров приблизились к вашим городам, вашим домам, вашим семьям и детям, — пояснил Кулеба, добавив, что эпоха мира в Европе закончилась.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет ранее выразил мнение, что Кулеба никого, кроме себя, не уважает. Он сказал это после того, как украинский дипломат закурил в прямом эфире. По словам российского парламентария, это свидетельствует о деградации и вседозволенности киевской власти.

Дмитрий Кулеба говорил, что может покинуть свой пост только в двух случаях: если его об этом попросит сам президент Украины или если он будет не согласен с тем, как определяется и проводится внешняя политика государства.

В конце января подозреваемый в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал «вполне конкретной оплеухой» прием, оказанный Кулебе в Венгрии.