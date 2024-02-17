«Стыд и позор»: депутат Шеремет высмеял курящего в прямом эфире Кулебу Депутат Шеремет: Кулебе стало наплевать на всех, поэтому и курит в прямом эфире

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба позволил себе закурить в прямом телеэфире из-за вседозволенности и деградации киевской власти, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. Парламентарий добавил, что Кулеба «никого, кроме себя, не уважает».

Этот Кулеба, как говорится, попал из грязи в князи. Такое хамство, вседозволенность порождает деградацию на самом верху украинского истеблишмента. Они никого не уважают, кроме себя. Нарциссизм, заботятся только о себе, им глубоко наплевать на окружающих. Стыд и позор. Больше комментировать нечего, — отметил Кулеба.

Ранее Кулеба закурил в эфире украинского телеканала. Министр, согласно опубликованным кадрам, слушал вопросы репортера, однако вместо того чтобы ответить на них, улыбнулся, достал почти потухшую сигару и затянулся.

До этого Кулеба сообщил в соцсетях, что на него напала большая собака. По словам чиновника, чужой пес покусал его во время прогулки. Глава ведомства добавил, что был вынужден обратиться в больницу. Судя по опубликованной дипломатом фотографии, собака укусила его в ногу до крови.