На главу МИД Украины напала собака Кулеба сообщил, что подвергся нападению большой собаки

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщил, что на него напала большая собака. По словам чиновника, чужой пес покусал его во время прогулки.

Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих [собак] во время прогулки и заодно на меня, — сказал Кулеба.

Министр добавил, что был вынужден обратиться в больницу, чтобы его «подрихтовали». Судя по опубликованной дипломатом фотографии, собака укусила его в ногу.

Тем временем в России предложили сделать наказание за недосмотр за собаками неотвратимым. Депутат петербургского заксобрания Андрей Рябоконь подчеркнул, что это заставит хозяев питомцев быть внимательными. По его словам, сейчас, если серьезных травм животное не нанесло, владелец часто остается безнаказанным.