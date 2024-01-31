Украинский депутат рассказал, как Венгрия унизила Кулебу Дубинский: Венгрия унизила главу МИД Украины Кулебу на встрече в Ужгороде

Фото: Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press

Венгрия унизила министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу по время встречи с украинской делегацией в Ужгороде, заявил в своем Telegram-канале подозреваемый в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его мнению, глава киевской дипломатии получил «вполне конкретную оплеуху» от лидера венгерской крайне правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи.

В минувшую субботу Тороцкаи заявил, что Венгрия будет претендовать на Закарпатье после поражения Украины в конфликте с Россией. В то же время он призвал к разрешению ситуации путем переговоров.

Во-первых, это тест на проверку прочности — вызовет ли Украина посла Венгрии в МИД для вручения ноты и разъяснений, или не рискнет. Во-вторых, демонстрация сильной позиции Венгрии, с министром иностранных дел которой встречу не отменят даже после такой наглой выходки, — указал Дубинский.

Депутат также предположил, что подобное заявление является намеком на сохранение Венгрией своего вето при обсуждении вопроса помощи Украине на саммите Евросоюза 1 февраля. Кроме того, заявление Тороцкаи Дубинский назвал «личным плевком» в Кулебу и «обнулением» его авторитета, а также местью за намеки о пророссийской позиции венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Ранее обозреватель Моника Шоуолтер заявила, что Украине следует отказаться от территорий, так как граждане страны не хотят сражаться за нее. Она подчеркнула, что «украинская армия в значительной степени мертва», а в стране необходимо провести референдум, «учитывая, что значительная часть Восточной Украины все равно предпочла бы быть частью России».