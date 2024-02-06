Кулеба назвал два условия своего увольнения Кулеба заявил о готовности уйти в отставку после просьбы президента

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов уйти в отставку, если его попросит об этом президент или если он будет не согласен с внешней политикой государства. По его словам, которые приводит ТАСС, на данный момент нет ни одной из этих причин.

Для меня есть две причины, по которым я могу оставить свой пост. Первая, если президент попросит меня сделать это, потому что он предложил мне этот пост. Вторая, если я буду не согласен с тем, как определяется и проводится внешняя политика, — сказал Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного и других руководящих лиц. Политик пояснил, что такие меры он рассматривает как способ «перезагрузить» страну и дать импульс новому началу, поскольку сейчас стране очень важно сплотиться и идти в одном направлении.

Заявление вызвало вопросы у депутата Верховной рады от «Батькивщины», первого заместителя председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексея Кучеренко. Политик с иронией уточнил, а кто, собственно, является властью в стране.

Тем временем полковник СБУ в отставке Олег Стариков считает, что увольнение главкома будет ошибкой. По его словам, это не поможет Киеву вернуть территории, а приведет к дополнительным сложностям в зоне СВО.