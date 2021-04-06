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Кулеба рассказал, когда Украина начнёт стрелять в Донбассе

02:02, 07 апреля 2021 11
Дмитрий Кулеба Дмитрий Кулеба Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев откроет огонь в Донбассе лишь в случае угрозы его солдатам. По его словам, ответный огонь также может последовать при атаке на позиции украинских военных.

Об этом дипломат рассказал в интервью газете Liberation.

Что касается нас, то мы не осуществляем никакого подкрепления с целью перехода в наступление, если это не обычные военные ротации. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться, — отметил Кулеба.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Германия и Франция в рамках «нормандского формата» должны быть более активными. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, это поможет продвинуться к реальному урегулированию ситуации в Донбассе. Он также назвал «нормандский формат» достаточным для стабилизации ситуации в регионе.

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