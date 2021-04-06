Кулеба рассказал, когда Украина начнёт стрелять в Донбассе

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия и Франция в рамках «нормандского формата» должны быть более активными. По его словам, это поможет продвинуться к реальному урегулированию ситуации в Донбассе.

Украинский министр в интервью газете Liberation также назвал «нормандский формат» достаточным для стабилизации ситуации в регионе. Однако, очевидно, что для того, чтобы двигаться к реальному урегулированию, нам нужна более активная...