Кулеба рассказал, как НАТО может исправить свои ошибки с Украиной Глава МИД Украины Кулеба: принятие страны в НАТО обнулит ошибки Запада с 2008 года

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Принятие Украины в НАТО обнулит ошибки Запада, допущенные в отношении страны с 2008 года. Такое мнение высказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, государство уже стало неотъемлемой частью евроатлантической безопасности и страны НАТО находятся под защитой ВСУ. Об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети, передает РИА Новости.

Украина уже является неотъемлемой составляющей евроатлантической безопасности. Мы еще не имеем над собой «зонтика» пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под «зонтиком» Украины, под защитой наших Вооруженных сил. Поэтому сегодня Украина подала заявку на членство в НАТО, получение которого в этих новых условиях не требует предоставления Плана действий по членству и позволяет нашим партнерам «обнулить» и не повторять ошибки, допущенные с 2008 года, — сообщил Кулеба.

30 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подаст заявление на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его мнению, страна что фактически давно доказала совместимость со стандартами НАТО, однако в ближайшие дни это будет закреплено юридически. Он подчеркнул, что для Украины вступление в НАТО является определяющим шагом и назад пути не будет.

В этой связи помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что сейчас проведение процедуры принятия Украины в НАТО является несвоевременным. При этом он подчеркнул, что Штаты не отказываются от поддержки политики «открытых дверей» для НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также не дал точный ответ касаемо возможного вступления Украины.