Кулеба предрёк усиление влияния США и ЕС в постсоветских странах

США и страны Евросоюза имеют возможность нарастить своё влияние в странах просоветского пространства. Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для издания Foreign Affairs, которая опубликована на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Он полагает, что будет происходить дальнейший разрыв связей РФ с Украиной и некоторыми другими странами постсоветского пространства. В связи с этим у США и партнёров имеется шанс разработать амбициозную стратегию региона, которая будет предусматривать особую политику с учётом обстоятельств отдельных стран и блоков. Кулеба считает, что Грузия, Армения и Азербайджан заслуживают особого внимания.

Правильный подход к отношениям с ними способен в долгосрочной перспективе укрепить доверие между Западом и Турцией, которая является важным союзником в НАТО, — отметил Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что Россия в последнее время пыталась усилить своё влияние, представляясь миротворцем и медиатором конфликтов в регионе.

Ранее Кулеба заявил, что Киев дождётся момента, чтобы «вернуть Крым». Для подкрепления своего мнения глава МИД привёл в пример франко-прусскую войну, в результате которой Франция потеряла Эльзас, однако спустя несколько десятилетий «вернула его под свой контроль». По словам Кулебы, Украине необходимо вести аналогичную политику и выжидать нужного момента.