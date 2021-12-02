Кулеба: Лукашенко сжигает мосты в отношениях с Украиной

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вновь раскритиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко за признание Крыма российским. В интервью латышскому порталу Sargs.lv он заявил, что белорусский лидер своим заявлением и намерением посетить полуостров ухудшает отношения Киева и Минска.

Этим заявлением Лукашенко сжигает практически все мосты в отношениях с Украиной, делая Беларусь враждебной Украине страной, — сказал Кулеба.

На вопрос о том, возможно ли в таком случае вторжение на Украину белорусских военных одновременно с российскими, министр заявил, что в Киеве этого не исключают. При этом добавил, что пока украинская сторона не видит подготовки армии Белоруссии к нападению или того, что Минск может позволить России использовать территорию республики для вторжения.

Ранее Кулеба заявил, что Киев оценит слова Лукашенко о Крыме. Он пригрозил, что украинская сторона будет действовать «по полной программе», если Минск действительно признает регион частью России.

О том, что Крым де-факто и де-юре стал российским регионом после референдума 2014 года Лукашенко сказал 30 ноября. По словам белорусского лидера, когда он отправится на полуостров, это будет означать, что Минск признал его принадлежность РФ. В крымском парламенте, в свою очередь, заявили, что ждут визита Лукашенко. Власти полуострова выразили надежду на то, что это станет стартом развития совместных проектов.

В США слова Лукашенко о Крыме вызвали беспокойство. Замглавы Госдепартамента по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что он «толкает Белоруссию в объятия Москвы, отказываясь не только от энергетического будущего, но только усугубляя ситуацию».