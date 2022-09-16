КСИР: Турция мобилизует 45 тысяч солдат на границе с Арменией

Фото: nato/flickr.com

Турция мобилизует 45 тысяч военнослужащих на границе с Арменией, передает официальный Telegram-канал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). По данным иранских спецслужб, такое решение принято на фоне обострившихся конфликтов между Ереваном и Баку, Душанбе и Бишкеком, а также проходящего саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Официального подтверждения данной информации нет.

Турция мобилизует 45 000 солдат из резерва к границе с Арменией! — заявили в КСИР.

Кроме того, иранские СМИ сообщают, что командующий сухопутными войсками КСИР Мохаммад Пакпур посетил военные части на границе Армении, Азербайджана и Нахичевани, отметив, что уровень их готовности очень высокий.

В ночь на 13 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.

Позднее произошли боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана. Страны обвинили друг друга в обстрелах погранзастав. По последним данным Минздрава Киргизии, в конфликте пострадал 31 гражданин республики. Госкомитет нацбезопасности республики в свою очередь сообщил, что таджикская сторона использует мирных жителей приграничных территорий в качестве живого щита.