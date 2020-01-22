Бывший депутат Верховной рады Рефат Чубаров, возглавляющий Меджлис крымско-татарского народа (организация запрещена в РФ), заявил, что члены организации пересекут границу с Крымом 2 мая.
Заявление было сделано в эфире украинского 5-го канала.
Как отметил Чубаров, в марше примут участие народные депутаты и некие «западные партнёры».
Как ранее писал NEWS.ru, марш сторонников признанной экстремистской и запрещённой в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» на Крым закончится ещё на старте.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен