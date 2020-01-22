Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Представители австралийского «Парка рептилий» призвали местное население проявить бдительность в связи с возросшей активностью сиднейских лейкопаутинных пауков.

Обычно эти членистоногие активны летом, но в связи с засухой и пожарами, обрушившимися на Австралию, сезон пауков настал позже обычного. Биологи напомнили, что данные представители фауны опасны для человека, а...