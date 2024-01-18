Крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО пройдут на следующей неделе

Крупнейшие со времен холодной войны военные учения НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник 2024») пройдут на следующей неделе, сообщил Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Альянса в Европе Кристофер Каволи. По его словам, которые приводит ТАСС, в них примут участие порядка 90 тысяч военнослужащих.

Ранее глава военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр сообщал, что учения пройдут в Германии, Польше и странах Балтии. В них будет участвовать 31 страна НАТО и Швеция, которая пока не является членом Альянса. В маневрах планируется использовать «реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев для войск», писала о них Financial Times.

Учения носят антироссийский характер. Отмечается, что их цель заключается в «отработке попытки отражения российской агрессии, направленной против одной из стран — членов Альянса».

В сентябре военно-морские силы Румынии и США провели в Черном море и дельте Дуная международные учения Sea Breeze 23.3 с участием представителей Украины и других стран. В штабе румынских ВМС пояснили, что главная их цель — «развитие операционного и тактического взаимодействия стран-участниц в области борьбы против взрывных устройств, в особенности морских мин, с целью обеспечения свободной навигации».