Крупнейшие со времен холодной войны военные учения НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник 2024») пройдут на следующей неделе, сообщил Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Альянса в Европе Кристофер Каволи. По его словам, которые приводит ТАСС, в них примут участие порядка 90 тысяч военнослужащих.
Ранее глава военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр сообщал, что учения пройдут в Германии, Польше и странах Балтии. В них будет участвовать 31 страна НАТО и Швеция, которая пока не является членом Альянса. В маневрах планируется использовать «реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев для войск», писала о них Financial Times.
Учения носят антироссийский характер. Отмечается, что их цель заключается в «отработке попытки отражения российской агрессии, направленной против одной из стран — членов Альянса».
В сентябре военно-морские силы Румынии и США провели в Черном море и дельте Дуная международные учения Sea Breeze 23.3 с участием представителей Украины и других стран. В штабе румынских ВМС пояснили, что главная их цель — «развитие операционного и тактического взаимодействия стран-участниц в области борьбы против взрывных устройств, в особенности морских мин, с целью обеспечения свободной навигации».