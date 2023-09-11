НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны антироссийские учения

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НАТО готовится провести в 2024 году крупнейшие военные учения со времен холодной войны, сообщает Financial Times. Отмечается, что в маневрах под названием «Стойкий защитник» будут отработаны «попытки отражения российской агрессии, направленной против одного из членов альянса». Это, по данным издания, должно продемонстрировать Москве «готовность альянса к войне».

Как уточняется, учения пройдут в феврале-марте будущего года в Германии, Польше и странах Балтии. В них будет участвовать 31 страна НАТО и Швеция, которая пока не является членом альянса. Планируется задействовать 41 тысячу военнослужащих и более 50 кораблей. Авиация совершит от 500 до 700 боевых вылетов.

В учениях планируется использовать «реальные географические данные для создания более реалистичных сценариев для войск», говорится в статье.

В минувшие выходные в Прибалтике начались натовские военно-морские учения Northern Coasts 2023, которые должны завершиться 23 сентября. В них задействовано около 3200 военнослужащих, 30 кораблей и подводных лодок и до 15 самолетов из 14 стран.

По словам военного эксперта Алексея Суконкина, эти учения также направлены против России, а США хотят укрепить позиции Альянса в регионе. Опасность, считает он, заключается в том, что каждый десантный корабль может стать оперштабом, способным полноценно управлять корпусом морской пехоты. Он уверен, что НАТО готовится к вероятным или будущим боевым действиям в данном регионе.

Ранее также сообщалось о планах США провести совместные военные учения с Арменией. Они стартуют 11 сентября на базе учебного центра «Зар». Целью называется повышение уровня оперативных действий при участии в миротворческих миссиях.