Кремль подтвердил подготовку к августовскому «нормандскому формату»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль ведёт подготовку встречи помощников глав «нормандской четверки», которая намечена на конец августа. Она пройдёт в Париже.

Знаю, что, действительно, подготовка к такой встрече велась, контакты осуществлялись, — сказал представитель Кремля.

При этом Песков не смог подтвердить, что встреча назначена на 28 августа.

Это мне нужно уточнить. Я не знаю, договорились ли по окончательной дате или нет, — добавил он.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Он длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

На уровне лидеров стран «нормандский формат» в последний раз собирался в декабре 2019 года в Париже, писал NEWS.ru.