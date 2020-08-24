Кравчук рассказал о преимуществах американской маски от коронавируса

https://static.news.ru/photo/3f988456-e607-11ea-8c6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Гордон/youtube.com

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кравчук показал специальное устройство, защищающее от коронавируса. Его разработали американцы. Оно, по словам Кравчука, защищает от заболевания при помощи озона, убивающего микробы вокруг.

Это "маска" от коронавируса. Это сделали американцы. Она работает от батареи, заряжается и озон [производит]. Воздух постоянно туда идёт и убивает микробы. Вот я сижу сейчас, вокруг нас озон уже убил все микробы, я так надеюсь, — сказал Кравчук в ходе интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

По состоянию на 24 августа на Украине выявлено 106 757 случаев заражения коронавирусом. Скончались 2293 человека, Из больниц выписаны 52 524 пациента.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков купил себе блокатор вирусов. На вопрос журналистов о том, рекомендованы ли такие устройства сотрудникам администрации президента, чиновник ответил, что приобретение было его личной инициативой. Блокатор вирусов пропитан диоксидом хлора. По уверениям производителей, устройство, которое крепится на груди, должно обеззараживать воздух.