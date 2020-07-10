Козак прокомментировал заявления Киева по Минским соглашениям

https://static.news.ru/photo/81f6eb48-c2bd-11ea-b1d9-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина должна подтвердить или опровергнуть слова вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова о пересмотре Минских соглашений, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из Минских соглашений, — цитирует его ТАСС.

При этом Козак отметил, что украинские политики разного ранга часто делают противоречащие друг другу заявления, которые потом опровергаются. Если здесь не тот случай, то президент Украины должен будет дезавуировать свою подпись под итоговым коммюнике Парижского саммита, прошедшего 9 декабря 2019 года.

Козак также выразил сожаление о потраченном времени глав государств и правительств на изнуряющие и, как теперь оказалось, безрезультатные переговоры в течение более чем пяти лет.

По мнению Козака, выход Киева из соглашений может означать, что Украина услышала призыв прекратить морочить голову всему миру. Но, с другой стороны, разрешение конфликта в Донбассе отодвигается на неопределённый срок.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

NEWS.ru писал, что полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов обвинил Киев в затягивании принятия необходимых решений, чтобы продлить антироссийские санкции.