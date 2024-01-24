Космонавту Кононенко привезут на МКС сладкий спецподарок «Прогресс МС-26» доставит на МКС шоколадные конфеты для космонавта Кононенко

Фото: Jasmin Moghbeli/Nasa/Global Look Press

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-26» доставит на Международную космическую станцию (МКС) шоколадные конфеты, изготовленные в качестве подарка для командира отряда космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко, сообщили ТАСС в службе психологической поддержки космонавтов. 4 февраля Кононенко установит новый абсолютный рекорд по длительности пребывания в космосе. По словам психологов, сладкий подарок отличается исключительно натуральным составом ингредиентов.

На фабрике «Красный октябрь» для Олега Кононенко подготовили специальные шоколадные конфеты с исключительно натуральным составом. <...> Вместе с поздравлениями мы направим Олегу Дмитриевичу конфеты, чтобы подсластить радость от нового достижения, — рассказали в службе психологической поддержки.

Кроме того, семья космонавта Николая Чуба направит ему несколько сувениров, сделанных своими руками. В службе не стали раскрывать, что это за сувениры, поскольку родные космонавта просили держать это в секрете, дабы не испортить сюрприз. Старт корабля «Прогресс МС-26» запланирован на 15 февраля.

Ранее Россия и США решили продлить программу перекрестных полетов на МКС до 2025 года включительно. Договоренности подразумевают, что в каждом «Союзе» летит один американский астронавт, а в Crew Dragon — российский.

До этого грузовой космический корабль «Прогресс МС-25» доставил новогодние подарки к модулю «Поиск» российского сегмента МКС. Кроме того, судно привезло питание для отечественных космонавтов, в том числе мандарины, апельсины, лимоны и грейпфруты.