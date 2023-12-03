«Прогресс МС-25» доставил мандарины и новогодние подарки на МКС

Фото: t.me/roscosmos_gk

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-25», запущенный в пятницу, 1 декабря, с космодрома Байконур, доставил новогодние подарки к модулю «Поиск» российского сегмента МКС, сообщает ТАСС. Кроме того, судно доставило питание для отечественных космонавтов, в том числе мандарины, апельсины, лимоны и грейпфруты.

Космический корабль пристыковался к станции в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, с борта Международной космической станции — космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов.

На борту находятся в общей сложности 2528 килограмм разных грузов. Среди них 515 килограмм топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 килограмм сжатого азота в баллонах, а также около 1553 килограмм оборудования и материалов и одежда. На станцию также доставили трофей турнира «Игры будущего». Трофей вернут обратно в 2024 году и представят на турнире.

Ранее российский лидер Владимир Путин в своем обращении к участникам мероприятия «100 дней до Игр Будущего» заявил, что для России спорт является не просто состязанием, а воплощением справедливости, равноправия и гуманизма. Кроме того, отметил глава государства, спорт представляет собой путь к укреплению взаимопонимания между странами и народами.