КНДР произвела запуск крылатых ракет Yonhap: КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

КНДР произвела запуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на информацию Комитета начальников штабов ВС Республики Корея. Количество запущенных ракет неизвестно.

По данным агентства, пуск произвели около 07:00 по местному времени (01:00 мск). Подробности не сообщаются.

Ранее КНДР провела испытание подводной системы ядерного оружия «Хэиль-5-23» в акватории Японского моря. В Минобороны страны подчеркнули, что это является ответом на совместные военные учения Южной Кореи, США и Японии, которые стартовали 15 января.

В конце ноября Минобороны КНДР сообщило о возобновлении всех военных мер, приостановленных в 2018 году по соглашению с Южной Кореей. В ведомстве заявили, что на Корейском полуострове продолжается «самое острое в мире военное противостояние». Если там из-за «малейшего случайного фактора» случится боевое столкновение, то оно может вылиться в «тотальную войну».

При этом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявлял, что Пхеньян не ищет войны, однако не намерен ее избегать. По его словам, вторжение даже на «0,001 миллиметра» с Юга будет расцениваться как провокация войны.