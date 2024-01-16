Ким Чен Ын пообещал США «невообразимое поражение» в случае войны Ким Чен Ын: КНДР расценит малейшее вторжение с Юга как провокацию войны

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Ким Чен Ын

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не ищет войны, однако не намерен ее избегать, сообщает агентство Reuters. По его словам, вторжение даже на «0,001 миллиметра» с Юга будет расцениваться как провокация войны.

Северокорейский лидер Ким: мы не хотим войны, но не имеем намерения избежать ее. <...> Вторжение даже на «0,001 миллиметра» со стороны Юга будет рассматриваться как провокация войны, — приводит Reuters сообщение северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

Ким Чен Ын добавил, что спровоцированный таким образом конфликт уничтожит Южную Корею и нанесет «невообразимое поражение» США.

КНДР совершила первый в 2024 году запуск ракеты 14 января. Береговая охрана Японии уточнила, что предварительно речь идет о баллистическом снаряде. При этом в японском Минобороны считают, что снаряд пролетел не менее 500 километров, а максимальная высота, которой ему удалось достигнуть, составила 50 километров.

Заведующий центром Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин предположил, что КНДР может создавать гиперзвуковые ракеты при помощи иранских специалистов или российских, которые уехали из России в период безработицы в 1990-е годы.