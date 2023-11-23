КНДР возобновит военные меры, приостановленные по соглашению с Сеулом

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Северная Корея немедленно возобновит все военные меры, приостановленные в 2018 году по соглашению с Южной Кореей, заявили в Минобороны республики, передает ЦТАК. В Пхеньяне намерены отменить ограничения, направленные на предотвращение военной напряженности и столкновений на земле, в море и в воздухе.

КНДР заявила, что немедленно возобновит все военные меры, приостановленные по межкорейскому военному соглашению 2018 года, — отмечает агентство.

В Пхеньяне намерены разместить «мощные войска и современное вооружение» в приграничных районах. В Минобороны КНДР считают, что на Корейском полуострове продолжается «самое острое в мире военное противостояние». Если там из-за «малейшего случайного фактора» случится боевое столкновение, то оно может вылиться в «тотальную войну».

Ранее сообщалось, что правительство Южной Кореи частично приостановило действие военного соглашения с КНДР в ответ на запуск спутника-шпиона. Документ был подписан в 2018 году в целях снижения военной напряженности между двумя государствами. Из-за приостановки соглашения Сеул усилит разведывательную деятельность на границах с Северной Кореей. Сеул планирует возобновить воздушное наблюдение для обнаружения признаков провокации со стороны КНДР.