Северная Корея провела испытание подводной системы ядерного оружия

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

КНДР провела испытание подводной системы ядерного оружия «Хэиль-5-23» в акватории Японского моря, передает ЦТАК. В Минобороны страны подчеркнули, что это является ответом на совместные военные учения Южной Кореи, США и Японии, которые стартовали 15 января.

Учения серьезно угрожали нашей безопасности. В ответ на это Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Японского моря испытание системы подводного ядерного оружия «Хэиль-5-23», которая находится в разработке, — отметило военное ведомство.

В конце ноября Минобороны КНДР сообщило о возобновлении всех военных мер, приостановленных в 2018 году по соглашению с Южной Кореей. Это означает отмену всех ограничений, направленных на предотвращение военной напряженности и столкновений на земле, в море и в воздухе. В ведомстве заявили, что на Корейском полуострове продолжается «самое острое в мире военное противостояние». Если там из-за «малейшего случайного фактора» случится боевое столкновение, то оно может вылиться в «тотальную войну».

До этого правительство Южной Кореи частично приостановило действие военного соглашения с КНДР в ответ на запуск спутника-шпиона. Сеул возобновит воздушное наблюдение для обнаружения признаков провокации со стороны КНДР.