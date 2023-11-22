Южная Корея приостановила военное соглашение с КНДР после запуска спутника

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Хан Дак Су

Правительство Южной Кореи частично приостановило действие военного соглашения с КНДР в ответ на запуск спутника-шпиона, сообщает информационное агентство Yonhap. Документ был подписан в 2018 году в целях снижения военной напряженности между двумя государствами. Из-за приостановки соглашения Сеул усилит разведывательную деятельность на границах с Северной Кореей.

Северная Корея четко демонстрирует, что у нее нет желания соблюдать Военное соглашение от 19 сентября, направленное на снижение военной напряженности на Корейском полуострове и укрепление доверия, — заявил премьер-министр Республики Корея Хан Дак Су.

В пресс-службе правительства объяснили, что Сеул приостанавливает действие третьего пункта первой статьи, согласно которому обе стороны воздерживаются от разведывательных операций и наблюдений в районе демаркационной линии. Южная Корея планирует возобновить воздушное наблюдение для обнаружения признаков провокации со стороны КНДР.

Северная Корея запустила военный спутник-шпион «Маллигён-1» в минувший вторник, 21 ноября. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), запуск прошел успешно. В Пхеньяне подчеркнули, что спутник поможет повысить боеготовность армии КНДР.