КНДР напомнила о праве сбивать военные самолеты США над своей территорией

Фото: Global Look Press

Северная Корея предупредила Вашингтон, что в праве сбивать американские военные самолеты-разведчики в своем воздушном пространстве, сказано в официальном заявлении представителя оборонного ведомства КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.

США придется дорого расплатиться за свою провокационную воздушную разведку, которая бешено проводится с вторжением в наше воздушное пространство без уведомления. Нет никакой гарантии того, что не произойдут шокирующие события, такие как уничтожение стратегического самолета-разведчика американских ВВС над Восточным морем, — говорится в тексте.

Представитель корейского оборонного ведомства отметил, что в начале июля американские самолеты-разведчики RC-135 и U-2S и беспилотник RQ-4B Global Hawk были замечены в районе Корейского полуострова. Кроме того, американские самолеты несколько раз нарушали воздушное пространство КНДР в период с 2 по 9 июля.

Ранее власти Северной Кореи обвинили Вашингтон и Сеул в агрессивных действиях, ведущих к ядерной войне. Кроме того, они указали на «низкопоклонство» президента Южной Кореи Юн Сок Ёля перед Вашингтоном и на то, что США враждебными действиями нарушают суверенитет КНДР.