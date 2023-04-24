Китайский посол в Париже развил идеи Собчака

Фото: Gao Jing/Global Look Press

Посол Китая во Франции Лу Шае

Посол КНР во Франции неожиданно поставил прибалтов буквально на грань войны с Китаем. А все дело в том, что, выступая на одном из французских телеканалов, Лу Шае напомнил, что Крым исторически принадлежал России и только Хрущев передал его Украине. А когда напористый местный ведущий пытался апеллировать к международному праву и общепризнанным границам, китайский дипломат, который вряд ли бы решился делать такие заявления без однозначной санкции руководства, и вовсе констатировал, что после распада Советского Союза статус новых государств в международно-правовом аспекте до конца не определен.

Понятно, что такое заявление произвело эффект взрыва пятисоткилограммовой бомбы. В министерства иностранных дел прежде всего прибалтийских стран были вызваны аккредитованные там китайские главы дипмиссий, которым был заявлен решительный протест. Один окончательно потерявший берега местный деятель вообще принялся угрожать Китаю тем, что скоро ВСУ выйдут на его границы. Прямо-таки до дрожи напугал.

Между тем, как ныне вспоминают, еще в январе 1992 года по свежим следам Беловежского соглашения (а для многих — сговора) отец нашего либерализма Анатолий Собчак выступал в популярной тогда телепрограмме «Без ретуши». И позволял себе совсем уже неполиткорректные, по меркам наших бывших западных партнеров, высказывания. В частности, среди его ораторских оборотов выделялся: «Если допустить такую нелепость, что Крым все-таки является украинским». Мэр города на Неве полагал, что в Севастополе никогда не было украинского флота и к тому же на территории многих государств существуют иностранные военные базы. А потому база Севастополя должна остаться российской.

Но главная его мысль была в другом. Профессиональный юрист, специалист по госправу полагал, что констатировать роспуск Советского Союза должны были те страны, которые в 1922 году подписали договор о его образовании. Причем выходить из состава СССР они должны были в тех границах, в которых когда-то в Союз входили. А возникшие за прошедшие семьдесят лет территориальные изменения должны были бы стать предметом многосторонних переговоров. Все, как мы видим, вполне логично. Другое дело, что тому же Ельцину было не до таких «мелочей», он спешил забетонировать свою власть в России. И если бы не стойкость командующего Черноморским флотом, то и флот этот присягнул бы Украине. И о Крыме можно было бы окончательно забыть.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press Россия, Крым, архитектурный ансамбль «Ласточкино гнездо»

И вот теперь в западном информационном пространстве посол Китая фактически в чем-то развивает и дополняет мысль Анатолия Собчака. И, как представляется, эта мысль о неотрегулированном статусе постсоветских стран весьма интересна. Вот возмущенные власти Литвы, отвечая китайцу, заявляют, что их страна была признана суверенной еще в 1918 году. Но потом была, дескать, пятьдесят лет под оккупацией. Но вот Вильнюсский край, а это треть территории современной Литвы, вошел в состав этого государства только в 1939 году по воле Сталина. Можно ведь вернуться к этому вопросу и уточнить, имеются ли ныне международно-правовые основания для принадлежности этих земель Литве.

Конечно, фарш невозможно прокрутить назад. Постсоветские страны давно живут своей жизнью. Но не зря уже наши парламентарии отметили, что откровения посла Лу Шае стали «холодным душем для некоторых горячих голов» на Западе. Некоторые межгосударственные дискуссии и серьезные переговорные процессы могут пойти по совершенно иному пути. Была бы, как говорится, политическая воля.