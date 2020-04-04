В то время как страны повально запрещают вывозить со своих территорий всё, что может понадобиться для борьбы с новым коронавирусом, Китай стал главным глобальным экспортёром масок, респираторов и защитных костюмов. Только в марте КНР заработала $1,4 млрд на поставках медицинских товаров за рубеж. Покупатели жалуются на низкое качество продуктов китайского производства и завышенные цены, но альтернативы у них нет.

С началом эпидемии COVID-19 Китай активизировал закупки товаров для борьбы с вирусом за рубежом, причём в масштабах, явно превышающих его тогдашние потребности. С 24 января по 29 февраля страна импортировала 2,5 млрд единиц медицинского оборудования, включая защитные костюмы, маски, перчатки и аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Так как распространение коронавируса относительно быстро удалось сдержать, значительная часть этих закупок так и не нашла применения в Китае. Зато теперь Пекин продаёт их в другие страны по ценам, в несколько раз превышающим закупочные, сообщает Asia Times.

В рамках так называемой «масочной дипломатии» страны, у которых хорошие отношения с Пекином, получают медоборудование по более доступным ценам, а некоторым, например, Италии, часть из него перепадает бесплатно. В то же время Камбодже и Филиппинам пришлось заплатить за те же самые товары в пять раз больше реальной цены.

Deng Hua /Global Look Press

Только за март Пекин, в связи с чрезвычайными обстоятельствами получивший полный контроль над частными предприятиями, производящими медицинские товары, заработал 10,2 млрд юаней ($1,43 млрд) на этой статье экспорта. За рубеж было отправлено почти 4 млрд масок, более 37 млн защитных костюмов, свыше 2 млн термометров, а также аппараты ИВЛ и тестовые наборы. Ещё до пандемии около половины всех медицинских масок мира производилось в Китае. В новых условиях эта индустрия выросла в 12 раз и стала, пожалуй, одной из немногих наслаждающихся сверхприбылями на фоне всемирного экономического спада.

Произведённое в спешке оборудование зачастую не отвечает стандартам качества. Так, Нидерланды в конце марта отозвали 600-тысячную партию китайских масок после того, как выяснили, что они неплотно прилегают к лицу или имеют неисправные фильтры. Испания поступила аналогично с серией экспресс-тестов на коронавирус, произведённых китайской диагностической фирмой, после того, как было установлено, что они плохо обнаруживают инфекцию. В ответ Китай заявил, что ужесточил требования к экспортной медицинской продукции и начал расследование против недобросовестных производителей.

В сфере производства медицинских масок Китай принял стандарты, распространённые в развивающихся странах, или даже более строгие. Сертифицированные китайские компании, таким образом, готовы к поставкам высококачественных медицинских продуктов миру, — подчеркнул представитель Института контроля качества медицинского оборудования Гуандуна Хуан Минью.

Несмотря на высокие цены и претензии к качеству, для некоторых стран закупки в Китае остаются единственным способом побороть дефицит оборудования у себя. Ведь большинство государств запретило экспорт подобных товаров, когда пандемия набрала силу. Так, на днях премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна собирается купить у Китая миллионы медицинских масок в ближайшие два дня, так как американский производитель 3M, на которого они возлагали надежды, неожиданно объявил, что останавливает экспорт в Канаду и Латинскую Америку, согласно указанию правительства США.

Более того, государства начинают прибегать к форменному «пиратству» в попытке заполучить жизненно важное оборудование. Глава Управления внутренних дел Берлина Андреас Гейзель 4 апреля заявил, что США применили «методы Дикого запада», перехватив у Германии целый корабль с медицинскими масками. Судно с ценным грузом должно было отправиться из таиландского Бангкока в Германию, однако в последний момент было принято решение отбыть в США. Судя по всему, Таиланд, будучи американским союзником, получил из Вашингтона предложение, от которого невозможно было отказаться.

Yao Jianfeng /Global Look Press

Впрочем, и американские производители медицинских товаров до недавнего времени зарабатывали огромные суммы на возросшем спросе. По данным The Intercept, несколько таких компаний продолжали снаряжать грузовые корабли в Европу и Азию вплоть до 17 марта, несмотря на то, что пандемия тогда уже свирепствовала на американской земле. Например, DeVilbiss Healthcare из Пенсильвании в середине февраля и начале марта отправила 14 грузовых контейнеров общим весом более 55 тонн в Бельгию. Allied Healthcare Products в конце февраля в свою очередь продала 1,5 тонн вентиляционных масок для переносных аппаратов ивл в Германию.