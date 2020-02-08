КНР собирается выделить на борьбу с новым типом коронавируса 71,85 миллиарда юаней ($10,26 миллиарда).
Министерство направит средства на то, чтобы граждане могли позволить себе диагностику и лечение, — говорится на сайте Министерства финансов Китая.
Отмечается, что выделенные деньги также будут использоваться для предметной борьбы с вирусом в регионах.
Китайские власти предупредили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) об эпидемии коронавируса 31 декабря 2019 года. Она началась в городе Ухань, а затем распространилась по всему Китаю и миру. Общее число заражённых — 37 591 человек, умерли — 814.
Как ранее писал NEWS.ru, глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас сообщил, что из китайского города Ухань было эвакуировано ещё 20 граждан Германии.
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