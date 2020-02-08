https://static.news.ru/photo/5e31396e-4b3c-11ea-8b0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhu Zheng/XinHua/Global Look Press

КНР собирается выделить на борьбу с новым типом коронавируса 71,85 миллиарда юаней ($10,26 миллиарда).

Министерство направит средства на то, чтобы граждане могли позволить себе диагностику и лечение, — говорится на сайте Министерства финансов Китая.

Отмечается, что выделенные деньги также будут использоваться для предметной борьбы с вирусом в регионах.

Китайские власти предупредили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) об эпидемии коронавируса 31 декабря 2019 года. Она началась в городе Ухань, а затем распространилась по всему Китаю и миру. Общее число заражённых — 37 591 человек, умерли — 814.

Как ранее писал NEWS.ru, глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас сообщил, что из китайского города Ухань было эвакуировано ещё 20 граждан Германии.