https://static.news.ru/photo/fcaee21e-4b3a-11ea-adbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Yun/Xinhua/Global Look Press

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас сообщил, что из китайского города Ухань было эвакуировано ещё 20 граждан Германии.

Я удовлетворён эвакуацией дополнительно 20 немцев и членов их семей британским чартерным бортом из Ухани, — отметил Маас.

По его словам, люди были эвакуированы британским чартерным бортом. Он высоко оценил помощь Великобритании в этом деле, говорится в пресс-релизе МИД Германии.

Китайские власти предупредили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) об эпидемии коронавируса 31 декабря 2019 года. Она началась в городе Ухань, а затем распространилась по всему Китаю и миру. Общее число заражённых — 37 549 человек, умерли — 813.

Ранее NEWS.ru писал, что Национальная надзорная комиссия Китайской Народной Республики направляет в город Ухань группу специалистов, которая займётся всесторонним расследованием дела умершего врача Ли Вэньляна, который первым предупредил о новом коронавирусе.