Китай призвали сотрудничать с ВОЗ по расследованию пандемии коронавируса

Организация Объединённых Наций (ООН) призвала Китай и другие страны сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросу расследования причин появления коронавирусной инфекции. Об этом заявил представитель генсека ООН Фархан Хак, сообщает ТАСС.

Мы призываем все страны — члены ООН, включая Китай, сотрудничать с ВОЗ в необходимой мере, — заявил Хак.

Он подчеркнул, что представители организации занимаются расследованием и полностью руководят этим вопросом.

ВОЗ планирует начать второй этап изучения происхождения коронавирусной инфекции. В организации надеются на сотрудничество с властями Китая. Первая фаза расследования столкнулась с трудностями, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал среди них «доступ к данным, особенно в начале пандемии».

Власти Китая отказались помогать организации со вторым этапом исследования. Замглавы Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь пояснил, что предложенный ВОЗ план содержит формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл. Этот план также раскритиковал представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он пояснил, что этот план перекликается с версией об утечке коронавируса из лаборатории. По его словам, Китай всегда придавал большое значение вопросу изучения происхождения коронавируса и продолжит свои собственные исследования в этой области.

23 июля стало известно, что в Китае намерены протестировать образцы крови, собранные до вспышки пандемии коронавируса в Ухани, на предмет наличия инфекции. Специалисты убеждены, что этот процесс позволит выявить более ранние случаи заболевания.