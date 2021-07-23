Китай обвинил ВОЗ в политических манипуляциях

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План Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по расследованию происхождения коронавирусной инфекции является продуктом политических манипуляций. Об этом заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Его слова приводит РИА Новости.

Лицзянь считает, что план ВОЗ перекликается с версией об утечке коронавируса из лаборатории.

Это не может не вызвать подозрений в том, что этот план работы является продуктом политических манипуляций, — подчеркнул представитель МИД.

Он добавил, что Китай всегда придавал большое значение вопросу изучения происхождения коронавируса и продолжит свои собственные исследования в этой области.

Ранее сообщалось, что ВОЗ готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавирусной инфекции. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что распространение коронавируса могло стать следствием «чрезвычайного случая в лаборатории».

В свою очередь заместитель главы государственного комитета здравоохранения Китая Цзэн Исинь отметил, что использующие в плане ВОЗ формулировки являются неуважительными по отношению к науке. Правительство КНР поддерживает проведение расследования, которое будет основано на научном подходе.