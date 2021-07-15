ВОЗ допустила версию с утечкой COVID-19 из лаборатории

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Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков не будет баллотироваться в мэры Харькова. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в его окружении.

Отмечается, что Аваков не планирует выдвигать свою кандидатуру на должность мэра Харькова. Выборы пройдут 31 октября. Место главы города стало вакантным после смерти Геннадия Кернеса. Аваков написал заявление об отставке...