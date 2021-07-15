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ВОЗ допустила версию с утечкой COVID-19 из лаборатории

20:23, 15 июля 2021
Фото: unsplash.com
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Всемирная организация здравоохранения готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавирусной инфекции. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова приводит ТАСС.

Глава организации отметил, что в рамках первой фазы изучения был показан определённый прогресс, но также возникли и затруднения, которыми нужно заняться. Одной из проблем Гебрейесус назвал доступ к сведениям, особенно к данным о начале пандемии.

Теперь мы разработали второй этап этого исследования и просим Китай проявить транспарентность, — подчеркнул глава ВОЗ.

Гебрейесус подчеркнул, что распространение коронавируса могло стать следствием «чрезвычайного случая в лаборатории».

Ранее комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, посоветовал странам к сентябрю вакцинировать не менее 10% населения. Также ВОЗ предупредила о возможном появлении более опасных штаммов коронавируса. 

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